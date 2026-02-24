150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್; ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : February 24, 2026 at 12:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲೆಹ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
SG121 ವಿಮಾನವು ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರುವ ವೇಳೆ ಡೆಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿಡಿ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ : ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಘಟನೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಂಗಳವಾರ ಲೇಹ್ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿಯ ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ - ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿಯ ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೇಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮನದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಿಡ್ ಏರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕುರಿತ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.
