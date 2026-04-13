ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಂದು ಸಂಜೆ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ದೇಶದ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 7:47 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗಾನಕೋಗಿಲೆ, ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್ನ ಕಾಸಾ ಗ್ರಾಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಭೋಸ್ಲೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
1957ರಲ್ಲಿ 'ತುಮ್ಸಾ ನಹೀ ದೇಖಾ' ಮತ್ತು 'ನಯಾ ದೌರ್' ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಯೋಜಕ ಒ.ಪಿ.ನಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಈ ಜೋಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋದರು.
ಮುಂದೆ, 1960ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಲತಾ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ನಿರ್ವಿವಾದಿತ ರಾಣಿಯರಾಗಿ ಮೆರೆದರು.
#WATCH | Puri, Odisha: Sand artist Sudarsan Pattnaik pays tribute to Padma Vibhushan awardee, renowned singer Asha Bhosle through sand art at Puri beach. pic.twitter.com/z0OedCPoGq— ANI (@ANI) April 12, 2026
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮಾದಕ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದರು. ರವಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಬರ್ಮನ್, ಜೈದೇವ್, ಶಂಕರ್-ಜೈಕಿಶನ್, ಇಳಯರಾಜ ಮತ್ತು ಬಪ್ಪಿ ಲಹಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.
70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಮ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಯೋಜಕ ಆರ್.ಡಿ.ಬರ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಸಹಯೋಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಜನನವೆಂದೇ ಗುರುತಾಯಿತು. ಪಾಪ್, ಡಿಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಧ್ವನಿಗಳ ಪ್ರವೀಣ ಪಂಚಮ್, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಯುಗದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
'ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ' ಮತ್ತು 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಮೇರು ಸಂಗೀತಜ್ಞೆಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಗಣ್ಯರು, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
