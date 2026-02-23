ETV Bharat / bharat

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಹೋದರರು

ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಹಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

LEAVING SOFTWARE JOB FOR FARMING
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
ರಾಜಪೇಟೆ, ಆಲೇರು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹೋದರರು. ಒಬ್ಬರು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಂಸಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತೃಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕೈ ತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹೋದರರ ಹೆಸರು ಗುರ್ರಾಲ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು. ಆತ್ಮಕೂರ್ (ಎಂ) ಮಂಡಲದ ಚಾಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಇವರು, ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ನೆಮಿಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಆರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತರಕಾರಿಗಳು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಡ್ರಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೀವಾಮೃತ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಪಾಲಕ್, ಲೆಟಿಸ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಪ್ಪಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನರಿಗೆ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ: ಸಂದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ನೀಡಿತು" ಎಂದರು.

ವಿಷ್ಣು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಆದಾಯವಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇಂದು, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇವರ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹೋದರರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

