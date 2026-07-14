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ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯ 20 ಯುವಕರು!: ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ

ಚಿನ್ನಕೊಡಪ್​ಗಲ್​ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 20 ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Leaving their village behind to serve the nation: 20 youths from a single village join the Army
ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 2:05 PM IST

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ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಟ್ಲಮ್ ಮಂಡಲದ ಚಿನ್ನಕೊಡಪ್​ಗಲ್​ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 20 ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ 20 ಯುವಕರು ಸದ್ಯ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಬಳದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರು ಭಿನ್ನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಇವರ ನಡೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Leaving their village behind to serve the nation: 20 youths from a single village join the Army
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರು (Eenadu)

ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮದ 20 ಯುವಕರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಯೋಧರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಓದಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. - ಭೂಮೇಶ್, ಯೋಧ

ನಾನು 2014ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕಾರಣ. - ಗಂಗಾರಾಮ್, ಯೋಧ

ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಬಲರಾಜ್, ಯೋಧ

ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಸೈನಿಕನಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಜವಾನನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ನಮ್ಮಂತೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಯೋಧ

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YOUNG MEN JOIN INDIAN ARMY
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