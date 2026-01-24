ETV Bharat / bharat

ಇದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ ಬೈ.. ಬ್ರಾಂಡ್​​​ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿ ಮಿಂಚು: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವಕ!

ಸಾಪ್ಟ್​ವೇರ್​ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ. ತಾವು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Leaving His Job, Becoming a Brand Man
ಇದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ ಬೈ.. ಬ್ರಾಂಡ್​ ಮ್ಯಾನ್​​​ ಆಗಿ ಮಿಂಚು (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುತ್ತೂರು/ ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಇಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಲಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಯುವಕ: ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಿರಣ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈಗ ಪಾನೀಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿರಣ್, ಪುತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಇವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ. ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೇಟ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕಿರಣ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್​ ಅವರು, ಪಾನೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಗನ ಈ ಐಡಿಯಾ ತಂದೆಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕಿರಣ್​ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಸಿರಿಯಸ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

MSME ಮೂಲಕ 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ: ಕಿರಣ್ MSME ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾನೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಫುಲ್ಫಿಯೊ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅನಾನಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಫ್ಲೇವರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೊಡೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಈ ಘಟಕವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಯೆರ್ಪೆಡುವಿನ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಣ್, ಬಹು - ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್': ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು!; ಇದರ ಹೆಸರು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಚಲಿಸುವ 'ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್' ರೀತಿಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಟ್ರೈನ್: ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಸ್!

ನೇಕಾರರಿಂದ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀರೆ; ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

TAGGED:

YOUNG ENTREPRENEUR
YOUNG MAAN EARNS RS 1 LAKH A MONTH
SOME LEAVE THE SOFTWARE SECTOR
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಪಾದನೆ
LEAVING JOB BECOMING BRAND MAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.