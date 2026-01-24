2 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ರಾವ್; ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಮುಲುಗು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತಟಿಪರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ರಾವ್.. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ರಾವ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಒಂದು ಪಾಠ.ಇವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. ಆಳು, ಕಾಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮದ ಕಡೆ ಇತ್ತು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.
ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮಂಡಲದ ವೆಲ್ತುರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸತೀಶ್ ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಪುರಂ ಮಂಡಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಮುಳುಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ NIT ವರಂಗಲ್ನಿಂದ MSc ಪಡೆದರು.
ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆದ ಇವರು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕ ಹೋದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಫಿಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ ರೂ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 85 ಲಕ್ಷ ರೂ.. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು... ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಸಂಬಳ 85 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.02 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಕನಸು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಂತಾರೆ ಸತೀಶ್.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೈತುಂಬಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನದ ಮಾತು.
2023ರಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಇವರು ಅಮೆರಿಕದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಡೈರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೈತುಂಬಾ ಬರುವ 2 ಕೋಟಿಯ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಚಲನಾಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸತೀಶ್.
4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣದಿಂದ ಸತೀಶ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ 100 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ 900 ರಿಂದ 950 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ 'ನೇಚರ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್' ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನುಡಿ.
