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ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಹೃದಯ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ: ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಸರಿನ್

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 6:01 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಜನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ (AFMS) ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಸರಿನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದ ಆರತಿ ಸರಿನ್​ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ನಿಮಗೆ ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ಈ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ನೀವು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಎಂದಾದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದೆ. ನಾನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಕವನವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್‌ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವೆನೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ (ನಾನು) ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು 38 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿತ್ತು ಎಂದರು.

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ (Special Arrangements)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: AFMSನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆದರೆ, ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. AFMS 1950ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೂಜಾ ಅವರು 1987ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಲಕ್ನೋದ 900 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2004 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಥ್ರೀ-ಸ್ಟಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಪುನಿತಾ ಅರೋರಾ ಬಂದರು. ಅವರು AFMCಯ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ನೌಕಾಪಡೆ) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪದ್ಮಾ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಥ್ರೀ-ಸ್ಟಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ವಾಯುಸೇನೆ)ಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗಲು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ಆರತಿ ಸರಿನ್ ಚಿತ್ರ (Special Arrangements)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ AFMS ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ನಾವು ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸೇವೆಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗಾಯಾಳು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹುಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ (Special Arrangements)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ AFMS ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಾದ್ಯಂತ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: AFMS ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ICMR, IIT ಚೆನ್ನೈ, IIT ಕಾನ್ಪುರ, IIT ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಾವು DRDO ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ (Special Arrangements)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: COVID-19 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಸವಾಲಿಗೆ AFMS ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳೇನು?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಹಠಾತ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕೋವಿಡ್ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: COVID-19 ಅವಧಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ಹೌದು. 2021ರಲ್ಲಿ COVID-19ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು 875 ಹಾಸಿಗೆಗಳ INHS ಅಶ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆವು. ಜಾಮ್‌ನಗರದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದೂ ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೂಡಾ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ನೆನಪು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ.

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin On Four Decades Of Military Healthcare
ಸರ್ಜನ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರತಿ ಸರಿನ್ (Special Arrangements)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ವಿಕಿರಣ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ನೈಫ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ಗಾಮಾ ನೈಫ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಮಿಲಿಟರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ AIಯ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಆರತಿ ಸರಿನ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು, ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು AI ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

MILITARY HEALTHCARE
ARTI SARIN
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ
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