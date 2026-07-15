ETV Bharat / bharat

ಮತ್ತೆ ಹೋಳಾಗುತ್ತಾ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣದ ಎನ್​​ಸಿಪಿ?: ತಡರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಭೇಟಿಯಾದ ರೆಬೆಲ್ಸ್!

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕರು- ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಬಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಕು?- ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಕಸರತ್ತು?

MAHARASHTRA CM DEVENDRA FADNAVIS
ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಬಣದ ಎನ್​ಸಿಪಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್​ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ 'ವರ್ಷ'ದಲ್ಲಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉರಾನ್-ಈಶ್ವರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮಹಾಯುತಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಯಂತ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಬಣ) ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ತತ್ಕರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಚಿದಂಬರಂ ಆರೋಪ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 131ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಓಲೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಮಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಓಲೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಸೂತ್ರವು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆದು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

NCP
NCP FACTIONS
MAHARASHTRA POLITICS
ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್
MAHARASHTRA CM DEVENDRA FADNAVIS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.