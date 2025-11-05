ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಖುಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ, ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖುಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಖಜುರಾಹೊ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಮೂರ್ತಿ ಭೂಷಣ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಖಜುರಾಹೊಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೊದಲು ಜಾವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸಿಜೆಐ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಿಜೆಐ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ: ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ದೇವಾಲಯವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣು ವಿಗ್ರಹದ ತಲೆಯ ಭಾಗ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಇದರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಿರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹದ ತಲೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ, ಈಗಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಂತಹುದೇ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ: ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ದೀಕ್ಷಾಂತ್ ಚಾವರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಖಜುರಾಹೊದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಖಜುರಾಹೊ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ASI) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆಐ - ವಕೀಲರ ನಡುವಣ ಘಟನೆ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು. ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಐ ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರು, "ನೀವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಟ್ಟಾ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಸರಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ದೇವರನ್ನೇ ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು.
