ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ!
ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಮೀಪದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
Published : May 23, 2026 at 5:56 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಸಾಬ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೃತ ವಕೀಲರ ಮಗ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖವಾಜಾ ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಕೊಲೆಯಾದ ವಕೀಲರು. ಮುಂಜಾನೆ 05:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಖವಾಜಾ ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಅವರು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಂತೆ ನಿಜಾಮ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಿಜಯ ಟವರ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪರಿಚಿತ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಮೀಪದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖವಾಜಾ ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದವು. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲ ಭುಜದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆರನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಮಗ ಫರ್ಹಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಲಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಲಂ ಖಾನ್ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಫರ್ಹಾನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಲವೆಡೆ ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಮಗ ಫರ್ಹಾನ್ ಕೂಡ ವಕೀಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ತೀವ್ರ ಭಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಘುನಾಥ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೂರು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಹದಿಪಟ್ನಂ ಸಿಐ ಸೈದುಲು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
