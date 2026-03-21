ಭೋಪಾಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಇಂದೋರ್ ಉದ್ಯಮಿಗೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು
Published : March 21, 2026 at 12:36 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಂದೋರ್ ಬಳಿಕ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭೋಪಾಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಲಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯ ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್ ಜೈನ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈತ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಹಣ ನೀಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು: ಈ ಕರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್ ಜೈನ್, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಸೋನಿ, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಆರೋಪಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್ ಜೈನ್ಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ಭದ್ರತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇಂದೋರ್ ಉದ್ಯಮಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಖರ್ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
