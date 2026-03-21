ಭೋಪಾಲ್​ ಉದ್ಯಮಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಇಂದೋರ್​ ಉದ್ಯಮಿಗೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು

ಭೋಪಾಲ್​ ಉದ್ಯಮಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 12:36 PM IST

ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಂದೋರ್​ ಬಳಿಕ ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಭೋಪಾಲ್​ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಲಾರ್​ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸದಸ್ಯರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ ಸದಸ್ಯ ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್​ ಜೈನ್​ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸದಸ್ಯ ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್​ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈತ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್​, ಹಣ ನೀಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು: ಈ ಕರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್​ ಜೈನ್​, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್​ ಸೋನಿ, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಆರೋಪಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್​ ಜೈನ್​ಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ಭದ್ರತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಾರೆನ್ಸ್​ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇಂದೋರ್​ ಉದ್ಯಮಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಖರ್ಗೋಡ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಫೈರಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

