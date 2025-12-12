ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಲಾರಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಹಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲ್, ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.
Published : December 12, 2025 at 11:11 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಲಾರಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಎಚ್. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿಎಚ್. ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಟಿಯ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ರೂಂಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ತಮ್ಮ ಈ ಭೇಟಿಯು ಅದ್ಬುತ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಅದ್ಬುತ ಭೇಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಲಾರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವ ಲಾರಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಪುರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ 1996ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ
ಸಮಾಜದ ನೈಜ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸಿಎಂಡಿ ಸಿಹೆಚ್ ಕಿರಣ್