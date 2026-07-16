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ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಾತೂರು ಕೋಚಿಂಗ್​ ಮಾಲೀಕರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಪಾವತಿ: ಸಿಬಿಐ

ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಕೈಬರಹದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

CBI NEET PAPER LEAK
ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಾತೂರು ಕೋಚಿಂಗ್​ ಮಾಲೀಕರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಪಾವತಿ: ಸಿಬಿಐ (IANS)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 6:58 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಾತೂರ್ ಮೂಲದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವರಾಜ್ ರಘುನಾಥ್ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎನ್‌ಟಿಎ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಂದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಿಬಿಐ, ಸಹ - ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಕೈಬರಹದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ 132 ಕೈಬರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 36 ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 111 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) 2026 ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಎನ್‌ಟಿಎಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೆಟಾಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇ 3 ರ ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಶಿವರಾಜ್ ರಘುನಾಥ್ ಮೋಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ - ಆರೋಪಿ ಮನೋಜ್ ಭಗವಾನ್‌ರಾವ್ ಶಿರೂರೆ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಇದುವರೆಗೂ 13 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 12 ರಂದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 3 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪದವಿಪೂರ್ವ) ಅಥವಾ ನೀಟ್ - ಯುಜಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಟಿಎ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

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NEET PAPER LEAK CASE
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