ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನ್ನದಾನ ಭವನ: ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
Published : November 23, 2025 at 5:17 PM IST
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ(ಕೇರಳ): ಶಬರಿಮಲೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ, ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಭೋಜನ ಸವಿದು ಭಕ್ತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯ ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನ್ನದಾನ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಅನ್ನದಾನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00ರಿಂದ 11:00ರ ವರೆಗೆ): ಉಪ್ಮಾ, ಕಡಲ ಕರಿ, ಸುಕ್ಕು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ ನೀರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00ರಿಂದ 3:30ರ ವರೆಗೆ): ಪಲಾವ್, ದಾಲ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.
ಭೋಜನ(ಸಂಜೆ 6:45ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೆ): ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಪುಳುಕ್ಕು (ಅಸ್ತ್ರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಭಕ್ಷ್ಯ).
ದೇವಾಲಯ ತೆರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿದಿನ, ಮಾಸಿಕ ಪೂಜೆಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಋತುವಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನದಾನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಡುಗೆ, ಬಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ 235 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಬಳಸುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಟಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರು ತೊಳೆದು ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಿಕಾಪ್ಪುರಂ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಶಬರಿಮಲೆ ಅನ್ನದಾನ ಭವನವು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನ್ನದಾನ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭದ್ರತೆಗೆ ಆರ್ಎಎಫ್ ನಿಯೋಜನೆ: ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (RAF) ತುಕಡಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಂನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಬಿಜುರಾಮ್ ನೇತೃತ್ವದ 140 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಸನ್ನಿಧಾನಂನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡವು CRPFನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಮತ್ತು ಮರಕೂಟಂನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಮೂರು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 32 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 10 ಸದಸ್ಯರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (QRT) ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಂಡ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ನವೀಕರಣಗಳು: ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 4,94,151 ಯಾತ್ರಿಕರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ 72,037 ಯಾತ್ರಿಕರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 5,000 ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೇವಸ್ವಂ ಪೀಠವು ದೇವಸ್ವಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಧಾನಂನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಡಿಜಿಪಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ನೀಲಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ. ದೈನಂದಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 5,000ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
