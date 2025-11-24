ETV Bharat / bharat

ತೀವ್ರ ಚಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಮೈನಸ್​ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಳಿದ ತಾಪಮಾನ

ತೀವ್ರ ಶೀತ ಗಾಳಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯ ದಾಟಿದೆ.

ಝೋಜಿ ಲಾ ಪರ್ವತ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ರಸ್ತೆ (File/AFP)
ETV Bharat Karnataka Team

November 24, 2025

ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು&ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಶೀತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಕಣಿವೆಯಾದ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಝೋಜಿ ಲಾ ಪಾಸ್​ ಪ್ರದೇಶವು​ ಮೈನಸ್ 16.0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ (IMD) ಶ್ರೀನಗರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್​​ 3.2°C ತಾಪಮಾನವಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಐಎಂಡಿಯ ದೈನಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಾಂಪೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್​​ 4.5°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೋಪಿಯಾನ್​ ಮತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈನಸ್​​ 5.1°C ಮತ್ತು ಮೈನಸ್​​ 5.0°C ಯೊಂದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4.0°C ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಕರ್‌ನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೈನಸ್ 0.4°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್​​ 4.6°C, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1.9°C, ಬಂಡಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.3°C ಮತ್ತು ಕುಪ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2°C ಗೆ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿದಿದೆ. ಚಳಿಯು ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಬುಡ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.4°C, ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.6°C, ಗಂದರ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2.5°C ಮತ್ತು ಸೋನಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಡಾಖ್‌ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ನ್ಯೋಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 11.8°C, ದ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 10.3°C, ಪಾದುಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 9.3°C ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 8.6°C ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 8.2°C ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಮರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಜಮ್ಮು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10°C, ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ 9.2°C, ಬತೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5.5°C ಮತ್ತು ಬದ್ರವಾಹ್‌ನಲ್ಲಿ 0.5°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಕಾಲೋಚಿತ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬನಿಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1.2°C ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ರಜೌರಿ ಮತ್ತು ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3.3°C ಮತ್ತು 3.9°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

