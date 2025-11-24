ತೀವ್ರ ಚಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಳಿದ ತಾಪಮಾನ
ತೀವ್ರ ಶೀತ ಗಾಳಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯ ದಾಟಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 1:00 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು&ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಶೀತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಕಣಿವೆಯಾದ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಝೋಜಿ ಲಾ ಪಾಸ್ ಪ್ರದೇಶವು ಮೈನಸ್ 16.0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ (IMD) ಶ್ರೀನಗರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2°C ತಾಪಮಾನವಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಐಎಂಡಿಯ ದೈನಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಾಂಪೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4.5°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೋಪಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈನಸ್ 5.1°C ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 5.0°C ಯೊಂದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4.0°C ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಕರ್ನಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೈನಸ್ 0.4°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4.6°C, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1.9°C, ಬಂಡಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.3°C ಮತ್ತು ಕುಪ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2°C ಗೆ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿದಿದೆ. ಚಳಿಯು ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಬುಡ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.4°C, ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.6°C, ಗಂದರ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2.5°C ಮತ್ತು ಸೋನಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಡಾಖ್ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ನ್ಯೋಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 11.8°C, ದ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 10.3°C, ಪಾದುಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 9.3°C ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 8.6°C ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 8.2°C ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಮರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಜಮ್ಮು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10°C, ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ 9.2°C, ಬತೋಟ್ನಲ್ಲಿ 5.5°C ಮತ್ತು ಬದ್ರವಾಹ್ನಲ್ಲಿ 0.5°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಕಾಲೋಚಿತ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬನಿಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1.2°C ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ರಜೌರಿ ಮತ್ತು ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3.3°C ಮತ್ತು 3.9°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
