ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ತ್ವರಿತ ವಿಪತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : June 16, 2026 at 3:40 PM IST
ವಯನಾಡು (ಕೇರಳ): ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ, ಅಂಬಲವಾಯಲ್ ಆರ್ಎಆರ್ಎಸ್, ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಾ, ಮುನೀಶ್ವರನಕುನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಡಿಜರಥರ ಬಳಿಯ ಬಾಣಾಸುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಭೂ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಜೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಎಎಸ್ಸಿಐ)ಅಡಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಯ ಹಳೆಯ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ಥದ ಹತ್ತಿರ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಯನಾಡಿನ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ, ಭೂ ಕುಸಿತದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಗದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಸಿಮೋನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರತಾಗಿ ವಿಐಪಿಗಳ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಾಯತ್ವದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಲವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಬಲವಾಯಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಸಿಮೋನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಪರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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