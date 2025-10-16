ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಂದು 170 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ; ನಕ್ಸಲ್ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೊಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು- ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ 170 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿರುವುದು ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 16, 2025 at 5:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 170 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಸಲರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 27 ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಢ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 61 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता!— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025
छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटे। पिछले दो दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
हिंसा छोड़कर…
ಶರಣಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕೋಪ ಎದುರಿಸಿ: ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಾವು ಶರಣಾಗಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಸಲಿಸಂನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶರಣಾದವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಶದಿಂದ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ನಾವು ಬದ್ಧ ಎಂದು ಶಾ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬುಜ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಾರ್ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ನೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಅಬುಜ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಕ್ಸಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದದ ಕುರುಹುಗಳ ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2,100 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ 2,100 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1,785 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 477 ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಕುಖ್ಯಾತ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ರಘುನಾಥ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕಾನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿಬು ಮಾಂಝಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಘುನಾಥ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಎಂಬಾತ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯವರೆಗೂ ನಕ್ಸಲ್ವಾದವನ್ನು ಹರಡಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಮಲ್ ಬಿರ್ಸೆನ್, ಶಿಬು ಮತ್ತು ಚಂಚಲ್ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 39ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
