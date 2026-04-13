ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಗರಣ: ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧದ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ನಕಾರ

ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದದ್ ವಿರುದ್ದದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

LAND FOR JOBS CASE SC SUPREME COURT CBI LALU PRASAD YADAV
ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 2:48 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಹಗರಣ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ನಾಯಕ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್​ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂಎಂ ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಕೋಟೀಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.

ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಾದವ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರ ಅಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17A ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಆರೋಪಗಳು ಮೂಲತಃ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17A ಗೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 2004 ಮತ್ತು 2009 ರ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾದವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಹಚರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಿ, ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

LAND FOR JOBS CASE
SC
SUPREME COURT
CBI
LALU PRASAD YADAV

