ಲಾಲುಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸೋನಿಯಾಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಪಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ: ಅಮಿತ್​ ಶಾ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ದರ್ಭಂಗಾ, ಸಮಸ್ತಿಪುರ, ಬೇಗುಸರಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : October 29, 2025 at 8:08 PM IST
ದರ್ಭಂಗಾ/ಸಮಸ್ತಿಪುರ/ಬೇಗುಸರಾಯ್ (ಬಿಹಾರ): ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ದರ್ಭಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ್ರೋಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಫ್ಐ)ವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಆರ್ಜೆಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಆಪಾದಿತ ಸದಸ್ಯರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
मोदी जी-नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की नई ऊँचाइयों पर पहुँचा है और पूर्ण विकसित बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलीनगर, दरभंगा जनसभा से लाइव... https://t.co/68DIkbgwv9— Amit Shah (@AmitShah) October 29, 2025
"ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಲಾಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತರದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ದರೋಡೆಕೋರರ ಗುಂಪು: ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇವು, ಬಿಟುಮೆನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಇದು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅಲ್ಲ, ದರೋಡೆಕೋರ ಗುಂಪು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಪಾದಿಸಿದರು.
ಪಿಎಫ್ಐ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ. ಪಾಟ್ನಾದ ಫುಲ್ವರಿ ಷರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಸದಸ್ಯರು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಜಂಗಲ್ರಾಜ್ ಮರಳಿಸಲು ಯತ್ನ: ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರ ಹೆಸರುಗಳು ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 'ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್' ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಂತಿದೆ. ಐದು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ 'ಜನನಾಯಕ' ಬಿರುದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಆಪಾದಿಸಿದರು.
