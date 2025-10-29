ETV Bharat / bharat

ಲಾಲುಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸೋನಿಯಾಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಪಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ: ಅಮಿತ್​ ಶಾ

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ದರ್ಭಂಗಾ, ಸಮಸ್ತಿಪುರ, ಬೇಗುಸರಾಯ್​​ನಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.

AMIT SHAH CAMPAIGNING IN BIHAR
ದರ್ಭಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಗದೆ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 29, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದರ್ಭಂಗಾ/ಸಮಸ್ತಿಪುರ/ಬೇಗುಸರಾಯ್ (ಬಿಹಾರ): ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್​​ರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ದರ್ಭಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ್ರೋಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಫ್‌ಐ)ವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಆಪಾದಿತ ಸದಸ್ಯರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಲಾಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತರದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ದರೋಡೆಕೋರರ ಗುಂಪು: ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇವು, ಬಿಟುಮೆನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಇದು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅಲ್ಲ, ದರೋಡೆಕೋರ ಗುಂಪು ಎಂದು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಆಪಾದಿಸಿದರು.

ಪಿಎಫ್‌ಐ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ. ಪಾಟ್ನಾದ ಫುಲ್ವರಿ ಷರೀಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಿಎಫ್‌ಐ ಸದಸ್ಯರು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಜಂಗಲ್​ರಾಜ್​ ಮರಳಿಸಲು ಯತ್ನ: ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರ ಹೆಸರುಗಳು ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 'ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್' ಅನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಂತಿದೆ. ಐದು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ 'ಜನನಾಯಕ' ಬಿರುದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಆಪಾದಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ: ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ I.N.DI.A ಕೂಟ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್​​ VS​ ಡಾನ್​' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

TAGGED:

AMIT SHAH
BIHAR POLLS 2025
BJP ELECTION CAMPAIGN
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2025
AMIT SHAH CAMPAIGNING IN BIHAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಡಸ್ಟರ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಅತೀ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಸ್ಟರ್​ ಪುನರಾಗಮನ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಸರ್​?

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್​​ VS​ ಡಾನ್​' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.