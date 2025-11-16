ETV Bharat / bharat

'ನನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ನನಗಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬರದಿರಲಿ': ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಕಣ್ಣೀರು

ನೀವು ಯಾರೂ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಂತಹ ಮಗಳು, ಸಹೋದರಿ ಇರಬಾರದು. ನನಗಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ROHINI ACHARYA
ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​, ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ (ANI)
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (ಆರ್​​ಜೆಡಿ) ಈಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಹಿಣಿ, "ನಿನ್ನೆ, ಮಗಳು, ಸಹೋದರಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ, ತಾಯಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಡೆಯಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತಿದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಪರ ನಿಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಳುತ್ತಲೇ ಹೆತ್ತವರು, ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಅನಾಥ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟವಳು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದರು. ನಾನು ತಂದೆಗೆ (ಲಾಲು) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವ, ಮಕ್ಕಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಮನೆಯ ಮಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪೋಷಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾನು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೋಹಿಣಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿಣಿ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಅವರು, ರಾಜಿಕೀಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿ ತನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ, ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲ. ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್, ರಮೀಜ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಕುಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ತೇಜ್​ ಪ್ರತಾಪ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸಹೋದರಿಯೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರುಗಿದ ಜೆಡಿಯು: ಲಾಲು ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜೆಡಿಯು, ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಟುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನೀರಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರೋಹಿಣಿ ಅವರು ತಂದೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಲಾಲು ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಘಟನೆ. ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೇ ಆಯಿತು. ಈಗ ರೋಹಿಣಿ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಲಾಲು ಯಾದವ್‌ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ'ನಾಗಬಾರದು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಕೀಯ ತೊರೆದ ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡ ರೋಹಿಣಿ

'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ': ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಲಾಲು

