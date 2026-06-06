Z+ ಭದ್ರತೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ - ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ
ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 12:33 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, 10 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಸ್ತೆಯ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ Z+ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | Patna: Visuals from 10, Circular Road Bungalow, the residence of RJD leader and former Bihar Chief Minister Rabri Devi as all security cover is removed.— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026
The move comes after Bihar government withdrew the top-category Z-plus security cover of Lalu Prasad and Rabri Devi,… pic.twitter.com/ucBE5ZTXei
ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರು ಮತ್ತು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1.90 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಲಾಲು, ರಾಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲ. ಎನ್ಡಿಎಯ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು Y ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ Z ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Z+ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಲಾಲು ಮತ್ತು ರಾಬ್ರಿ ಇಬ್ಬತರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 36 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF) ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂದು RJD ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಬಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ (BSAP) ಯಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರು, ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ವಾಹನ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (HQRT) ದಿಂದ ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಕಾರು ಮತ್ತು ಲಾಲುಗಾಗಿ ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎಪಿಯಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ಗೃಹರಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮೂರು ಸಾದಾ ಉಡುಪಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡದಿಂದ (HQRT) ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಕಾರು ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಲಾಲು ಮತ್ತು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ವೈ ವರ್ಗದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜಶ್ವಿ (ವೈ+ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಮಿಸಾ ಭಾರ್ತಿ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ತೇಜಶ್ವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿಹಾರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆಯು ಈ ಬದಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ 15ರೊಳಗೆ ಅವರ 10 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 39 ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಲಾಲು, ಕಿರಿಯ ಮಗ ತೇಜಶ್ವಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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