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ಸ್ನಾನ ಯಾತ್ರೆ: ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನಾನದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

ಈ ದೇವಸ್ನಾನ ಯಾತ್ರೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭದ್ರ, ದೇವಿ ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು 108 ಹೂಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು.

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ವಾರ್ಷಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 10:44 AM IST

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ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆಸುವ ದೇವಸ್ನಾನ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನಾನಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರೆಯರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪುರಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇವಸ್ನಾನ ಯಾತ್ರೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಲಭದ್ರ, ದೇವಿ ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು 108 ಹೂಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಸ್ನಾನಯಾತ್ರೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15ಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾದ ಪಹಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಬೆ. 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ರಾಜ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಈ ಸ್ನಾನದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದನು.

ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೇವಕರು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು, ಇದು ದೇವಾಲಯ ತೆರೆದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಭಕ್ತರು ತೆರೆದ ಪಂಗಡದಿಂದ ಮಂಗಳ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದ ನಡುವೆ, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸುನಕುವಾ (ಚಿನ್ನದ ಬಾವಿ) ದಿಂದ ಒಟ್ಟು 108 ಹೂಜಿ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಪುರಿಯ ನಾಮಧೇಯ ರಾಜ ಗಜಪತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದಿಬ್ಯಾಸಿಂಘ ದೇಬ್ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಂಟಪವನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗಜ ವೇಷದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನಸರ ಘರದಲ್ಲಿ (ಏಕಾಂತ ಕೋಣೆ) ಇರುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

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