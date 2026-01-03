ETV Bharat / bharat

ಮಾಘ ಮೇಳದ ಮೊದಲ ದಿನ: ಇಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು

ಮಾಘ ಮೇಳದ ಆರಂಭದ ದಿನ ಇಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)
ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಂದು ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮಾಘ ಮೇಳದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಗ್​ ರಾಜ್​ನಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಾಘ ಮೇಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಪವಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 4 ರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು 20 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಸ್ನಾನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೌಮ್ಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10,000 ಅಡಿಯ ಸ್ನಾನ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಗಳನ್ನು 8,000 ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಮಾಘ ಮೇಳದ ಅಧಿಕೃತ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಿಎಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಘ ಮೇಳದ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಮಾಘ ಮೇಳವೂ ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಘ ಮೇಳದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಷಿ ರಾಜ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಘ ಮೇಳದ ಕರಿತು: ಗಂಗಾ - ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಸೇರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮೇಳೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ - ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮೂಲಕ 45 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಗ್​ ಮಾಘ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇದು ಮಹಾಶಿವಾರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಪುಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನವಾಗಿದ್ದು, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಿಂದ ಈ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾನದ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (ಮಾಘದ ಆರಂಭ), ಶಟ್ಟಿಲ ಏಕಾದಶಿ (ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ - ಚಂದ್ರ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ದಿನ), ಮೌನಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ (ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ), ಬಸಂತ್​ ಪಂಚಮಿ (ಮಾಘ ಸುಕ್ಲಾ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅಚಲ ಸಪ್ತಮಿ (ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಏಳನೇ ದಿನ, ಇದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ಜನ್ಮದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಜಯ ಏಕಾದಶಿ (ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಷೀಣತೆಯ 11ನೇ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ದಿನ) ಮತ್ತು ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮೆ (ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ).

ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿರೋಧಿ ದಳದ ಗಸ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಸ್​ ತಂಡಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ನಡೆಸಲಿವೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಜೋಗೆಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,600 ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಮತ್ತು 1,000 ಹೋಮ್​ ಗಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 400 ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಕಾನ್ಸ್​​ಟೇಬಲ್​, 38 ಟ್ರಾಫಿಲ್​ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 16 ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಆರು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ದಳ, 17 ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (ಪಿಎಸಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕದ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮೇಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಪಾಂಟೂನ್ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ 18 ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆೆ. ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 20 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು 20 ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 990 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಗಳು ಮತ್ತು 22 ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಮಾರು 800 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 55 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

