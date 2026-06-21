ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ; ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.
Published : June 21, 2026 at 8:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರದ್ದಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ(ಸಿಜೆಪಿ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಇಂದಿನ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು.
#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: After NEET-UG re-examination, a candidate says, " my exam went well... the exam was moderate. the biology exam was good. physics was lengthy, but it was manageable..." pic.twitter.com/bSU42K0vFq— ANI (@ANI) June 21, 2026
ದೇಶದ 551 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ 14 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5,440 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. 95,000 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ 1.38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು 51,311 ಜಾಮರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಓಖ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ)ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
#WATCH | Guwahati, Assam: After NEET-UG re-examination, a candidate says, " it was good. it was a little lengthy. i am satisfied..." pic.twitter.com/zmr3c07gMn— ANI (@ANI) June 21, 2026
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು 12 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.15ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಹ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ 6.20ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: After NEET-UG re-examination, a candidate says, " biology was okay. physics and chemistry were tough. the first neet examination was easy, this was tough." pic.twitter.com/CZASufQK78— ANI (@ANI) June 21, 2026
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, "ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರ ಹೊರಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: After NEET-UG re-examination, a candidate says, " the exam was tough... it was from moderate to tough. physics was tough. chemistry was doable, but it took a lot of time. biology was doable..." pic.twitter.com/B9fsOdCBqk— ANI (@ANI) June 21, 2026
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.
#WATCH | Srinagar, Jammu and Kashmir: Candidates leave the examination centre following the conclusion of the NEET-UG re-examination— ANI (@ANI) June 21, 2026
A candidate says, " the paper was very good. my preparation was very good, only physics was a little difficult. otherwise, it was good overall.… pic.twitter.com/9VtrnRMlWP
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ (ಬೆಸ್ಟ್) ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರದ ನಡುವೆಯೂ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
#WATCH | Pune, Maharashtra: After NEET-UG re-examination, a candidate says, " the exam was easy... physics was tough. it was formula-based... there was more checking and frisking this time. a metal detector was used..." pic.twitter.com/Sjt4utiBAf— ANI (@ANI) June 21, 2026
ಗುಜರಾತ್ನ 211 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 79,400 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ