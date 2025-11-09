ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಯ ಸಂಚು: ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಚಾಲಾಕಿ ಸೊಸೆ!
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ, ಸೊಸೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 9, 2025 at 4:57 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸೊಸೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'How to kill old lady?' ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸೊಸೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಯಂತಿ ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ 66 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸೊಸೆ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜ ಮತ್ತು ಸಿಐ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಕೃತ್ಯ: ನ.7ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆರೋಪಿಯ ಪತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಲಿತಾಳ ಮಗ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು. ತಾಯಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ಲಲಿತಾ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೇಳಿದಳು. ನಂತರ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಅವಳ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಬಾರದೆಂದು, ಆರೋಪಿಯು ಟಿವಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಗ್ಗಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಕೋಣೆಯತ್ತ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾದವು. ನಂತರ ಲಲಿತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿವಿ ವೈರ್ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಲಲಿತಾಳ ತಾಯಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ, ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಲಲಿತಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಸ್ವತಃ ಲಲಿತಾಳೇ ತಡೆದಿದ್ದಳು. ಇದು ಸಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು, ಲಲಿತಾಳ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ, 'How to kill old lady?' ಎಂಬ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ಶುಕ್ರವಾರ ಲಲಿತಾ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೆದುರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಲಲಿತಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ? ಅತ್ತೆಯು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಡನ ಬಳಿ ದೂರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ಆರೋಪಿ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ, ಅತ್ತೆ ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಲಲಿತಾ, 'ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ನ.6ರಂದು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
"ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಮನೆಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಳು. ಅನುಮಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಲಲಿತಾಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನೈಜ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು" - ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಎಸಿಪಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತ್ಮಗಳ ತೊಲಗಿಸಲು ಮಾಟಮಂತ್ರ; ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ರೌರ್ಯ!