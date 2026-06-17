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ಐಇಎಸ್​ಒಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದೇಶದ ನಾಲ್ವರು; ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲು

ಮುಜಾಫರ್​ನಗರದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತರುಣ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇಟಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

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ತಾಯಿ - ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​​ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್ ರಿಜ್ವಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 3:13 PM IST

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ಮುಜಾಫರ್​ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಮುಜಾಫರ್​ನಗರದ ತರುಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್​​ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಅರ್ಥ್​ ಸೈನ್ಸ್​ ಒಲಂಪಿಯಡ್ (ಐಇಎಸ್​ಒ)ನ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರೌನಾದ ಜವಾಹರ್​ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಪರ್ಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈತನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 20 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಅನ್ಸಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​​ಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು: ಐಇಎಸ್​ಒ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​​, 11ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟ: ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​​ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರ ಅಜ್ಜ ನೂರ್​ ಹಸನ್​​ ಅನ್ಸಾರಿ ಮುಜಾಫರ್​ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲಬ್​ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದು: ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಕ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಹೋಲಿ ಗಾರ್ಡನ್​ ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಈತನ ಓದಿನ ಒಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಜವಾಹರ್​ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ಕೇವಲ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇತರೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದರು.

ಎನ್​ಸಿಸಿಯಲ್ಲೂ ಈತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈತನ ಕನಸಾಗಿದೆ.

ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗನ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾಯಿ ಚಾಂದ್​ ತಬಸ್ಸುಮ್​, ಮಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೌರವದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜವಾಹರ್​ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಎಂದರು.

ಮೊಮ್ಮಗನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​ ಅಜ್ಜಿ ಸಡಿಯಾ ಖತೀನ್​, ಆತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸವಿದೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಇಂದು ಆತ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನೆ ಆತನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ: ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​​ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಇಟಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಕುಟುಂಬ ಮಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ: ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಎಹ್ತೆಶಾಮ್​ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಕೋರಿದೆ.

ಎಹ್ತೆನಾಮ್​ಗೆ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಭರವಸೆದಾಯಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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