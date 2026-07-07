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ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಅನುಮಾನ: 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ, ಐವರ ಬಂಧನ

ಮಾಟಗಾತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಗುಂಪೊಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Cruelty in Ajmer: 21 Year Old Woman Tortured with Hot Iron Rod Over Witchcraft Suspicions, 5 Arrested. Report- Priyank Sharma
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 2:04 PM IST

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ಅಜ್ಮೀರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಸಾಂಗನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮಾಟ - ಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾಟ - ಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ತೋಳು, ಕಾಲು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ತಂದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಗ್ಲಿಯಾವಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹುಕುಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆಯ ಆರೋಪ: ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೂ ಎಳೆದೊಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಾಟಗಾತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒದ್ದು, ಹೊಡೆದು, ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಆಕೆಯ ತಲೆ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಎಎಸ್ಐ ಹುಕುಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

WOMAN ASSAULTED
WOMAN BURNT WITH IRON ROD
CRUELTY IN AJMER
WITCHCRAFT SUSPICION
ASSAULT CASE

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