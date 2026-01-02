ETV Bharat / bharat

ಇಂದೋರ್​​ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರೇ ಕಾರಣ: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

ಭಾಗೀರಥಪುರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕುದಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Lab Report Confirms Contaminated Water Behind Fatal Diarrhoea Outbreak In Indore
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 2, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)​: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನ ಭಾಗೀರಥಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಜನರ ಸಾವು ಹಾಗೂ 1,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಂದೋರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಾಧವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಸಾನಿ, ಭಾಗೀರಥಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಗರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಭಾಗೀರಥಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾಗೀರಥಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ದುಬೆ, ಭಾಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಭಾಗೀರಥಪುರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಭಾಗೀರಥಪುರದ 1,714 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, 8,571 ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 338 ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 272 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 71 ಜನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 201 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಮಂದಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದೋರ್​ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ದುರಂತ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೇರಿಕೆ: ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಜಾ

ಇಂದೋರ್​ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೇರಿಕೆ, 26 ಮಂದಿಗೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

TAGGED:

DIARRHOEA OUTBREAK IN INDORE
CONTAMINATED WATER IN INDORE
CONTAMINATED WATER BEHIND DIARRHOEA
BHAGIRATHPURA FATAL DIARRHOEA
DIARRHOEA OUTBREAK IN INDORE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.