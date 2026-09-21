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ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು; 'ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ತೇರಾ ವಾದಾ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕುಟುಕಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

1977ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡು 'ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ತೇರಾ ವಾದಾ' (ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು) ಹಾಡಿನ ಸಾಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕುಟುಕಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By PTI

Published : September 21, 2026 at 11:19 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷ ಟೀಕಿಸಿದೆ. 1977ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡು 'ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ತೇರಾ ವಾದಾ' (ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು) ಹಾಡಿನ ಸಾಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕುಟುಕಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗದವರ ಬೆನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್​​ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಸಿ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4,000 ರೂ.ನಿಂದ 4,400 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ 2,400 ರೂ.ನಿಂದ 2,800 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀರಿಗೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 360 ರೂ.ನಿಂದ 400 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಜಾಪತ್ರೆಯ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,500 ರೂ.ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 3,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೇಳೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂ. ನಿಂದ 130 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ 70 ರೂ.ನಿಂದ 100 ರೂಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 120 ರೂ.ಯಿಂದ 140 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 190 ರೂಯಿಂದ 210 ರೂ.ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಫೊಲಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ 240 ರೂ.ನಿಂದ 280 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 29.50 ರೂ.ಯಿಂದ 53.78 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 82.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಬಡವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಎಂದು ದೇಶ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಕೇವಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನವಭಾರತವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಿಮ್ಮ ವಾದಾ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಮಾತು, ಆ ಗತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CONG ON PRICE RISE
RISING PRICES OF FOOD ITEMS
INFLATION
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