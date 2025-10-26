ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕುಟ್ಟಿಯತ್ತೂರು

ETV Bharat / bharat

ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ) : ಕೇರಳ ಪಿರವಿ ದಿನದಂದು (ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ) ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಟ್ಟಿಯತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೇರಳವು ತನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪಿರವಿ ದಿನದಂದು ಮೊದಲ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟ್ಟಿಯತ್ತೂರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

16 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ : 27,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಯತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 16 ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 58 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 13 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಐದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಪಿ. ರೆಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ, ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,350 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೀವ್ರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

KILA (ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ)ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾಗೃತಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಡವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಕೇವಲ 16 ಜನರು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶ: ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 64,006 ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (8,553 ಕುಟುಂಬಗಳು) ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (1,071 ಕುಟುಂಬಗಳು) ಇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಲ್ಲಿ 35% ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ, 24% ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 15% ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು :

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 35.10 ಚದರ್​ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್

ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 22,501

ಸಾಧನೆ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಕುಟ್ಟಿಯತ್ತೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

