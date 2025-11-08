ಬದಕು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಈಗ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ!
ಅಣಬೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,200 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಯಾಣದ ರೈತ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2025 at 3:45 PM IST
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ(ಹರಿಯಾಣ): ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ರೈತನೋರ್ವ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಗರದ ತಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯದ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರೈತ ಉಳಿದವರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಅಲಿಯದೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನೂರಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಕೇವಲ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕೃಷಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಯದ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2006ರಲ್ಲಿ, ಯದ್ವಿಂದರ್ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ತಲುಪುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧ್ಯ: "ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಎಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಯದ್ವಿಂದರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯದ್ವಿಂದರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು?: 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿರುವ ಯದ್ವಿಂದರ್, 2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಣಬೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3,200 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕುತೂಹಲ ಅವರನ್ನು ಅಣಬೆ ತಜ್ಞರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಣಬೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು.
2014ರಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದರು.
"2016ರ ನಂತರ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಯದ್ವಿಂದರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಈಗ 15 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು 12 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಶೆಡ್ಗಳ ಅಡಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಯದ್ವಿಂದರ್: ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಯದ್ವಿಂದರ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 150 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 250 ಜನರು ಅವರ ಅಣಬೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಣಬೆಗಳು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
