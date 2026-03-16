ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿಸಿದ ಮೋಹಿತ್; ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು; ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೃಷಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೋಹಿತ್, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 1:38 PM IST
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭಾದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಯುವ ಕೃಷಿಕ. ನಿವರಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹಿತ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹಿತ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು, ಅದರಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. "ನಾನು ಹೈಟೆಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಹಿತ್ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 'ಚಹಲ್ ನರ್ಸರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ನರ್ಸರಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸುವ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಘಟಕ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರ್ಸರಿ ತರಕಾರಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ: ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ಸಮತೋಲನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ತಾಪಮಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 12 ರೂ. ವೆಚ್ಚ: ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ 1.25 ರಿಂದ 1.50 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೈಟೆಕ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.
50 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಸೇವೆ; ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನರ್ಸರಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 50,000 ರೈತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನರ್ಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಧನಿರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೋಹಿತ್ ಅವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
30 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಮೋಹಿತ್: ಮೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಎಂಬುದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ಉದ್ಯಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಲವಾದ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೋಹಿತ್.
