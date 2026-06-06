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ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: 2 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 3 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದ ರೈತ!

ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ರೈತನೋರ್ವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

KURUKSHETRA BAHUBALI CUCUMBER KURUKSHETRA FARMER ASHWINI SHARMA ಬಾಹುಬಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 10:00 PM IST

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ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್​ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಗರದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಶುದ್ಧ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮನ್ಯುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಅಶ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​​ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ದೈತ್ಯ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆದಾಗ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಶಾಪ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.

KURUKSHETRA BAHUBALI CUCUMBER KURUKSHETRA FARMER ASHWINI SHARMA ಬಾಹುಬಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
3.3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತು 2 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಉದ್ದ (ETV Bharat)

ಅತಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ: ಅಶ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಅಪಾರ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಯವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ದೇಶಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ - 3.3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತು 2 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಉದ್ದವಿದೆ.

25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಯವ ಸಮರ್ಪಣೆ: ರೈತ ಅಶ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

KURUKSHETRA BAHUBALI CUCUMBER KURUKSHETRA FARMER ASHWINI SHARMA ಬಾಹುಬಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ರೈತನಿಂದ ಸಾಧನೆ. (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟರು. ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಫಲವತ್ತಾದ, ಸಾವಯವ ಮಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಷಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಸ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ನೆಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಟರ್ನಿಪ್ (ಬೇರು ತರಕಾರಿ) ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

KURUKSHETRA BAHUBALI CUCUMBER
KURUKSHETRA FARMER ASHWINI SHARMA
ಬಾಹುಬಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
BAHUBALI CUCUMBER

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