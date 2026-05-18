ಕಚೇರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ಸರ್ಕಲ್​ ಇನ್ಸ್​​​ಪೆಕ್ಟರ್​, ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಲ್ಲೂ 15ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ; ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು ಇವರು ನಡಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

Kurnool CI Walks to Station Daily, walks nearly 15 kilometres during nighttime rounds, Sets Example in Fuel Conservation
ಕಚೇರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಿಐ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 1:46 PM IST

ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಶಿಸ್ತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕರ್ನೂಲ್​ನ ಸರ್ಕಲ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ವೊಬ್ಬರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಕಚೇರಿಕ ವಾಹನದ ಬದಲಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಒನ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರುತಿ ಶಂಕರ್ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಕ್ರಮ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಕಾಳಜಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಇವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಿಐ ಮಾರುತಿ ಶಂಕರ್ (ETV BHARAT)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾರುತಿ ಶಂಕರ್​, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚೇರಿ ಸಮಯವಲ್ಲದೇ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಡು ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಸ್ತು ವಾಹನದ ಬದಲಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಗಸ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್​​ಟೇಬಲ್​ಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗಿದೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಸ್ತು ವಾಹನ ತಿರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಕಿರಿದಾದ ಲೇನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಈ ಕ್ರಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾರುತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಳತೆಗೆ ಕರ್ನೂಲ್​ ಮಂದಿ ಫಿದಾ: ಕರ್ನೂಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಧಾನವು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಐ ಅವರ ಈ ನಡೆ, ಜಾಗೃತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

