ಕರ್ನೂಲ್ ಬಸ್ ದುರಂತ: ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು; ಹಲವು ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಕರ್ನೂಲ್ ಬಳಿ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಸ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಲವು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನೂಲ್ ಬಸ್ ದುರಂತ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 1, 2025 at 6:43 PM IST

ಕರ್ನೂಲ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಭೀಕರ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹಲವು ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ (ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್) ಬಸ್​ಅನ್ನು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್​ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಸ್​ಅನ್ನು ಸ್ಲೀಪರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ವಿ.ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಒಡಿಶಾದ ರಾಯಗಡ್ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

"ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಪ್ರತಿ ವಾಹನವು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸೂಚಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕರ್ನೂಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ (ETV Bharat)

ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಗತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿ ಒಡಿಶಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತು ಹಲವು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಲಗೇಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಸ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸರಕು ಸೇವೆಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಬಸ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಡೆಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾಲಕನೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪರಿಣಾಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು 234 ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೊರತೆ: ಬಸ್ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಸೇರಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವುತುರ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. "ಕಡ್ಡಾಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗ್ನಿ ನಂದಕಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್​ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಸ್​ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 41 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಬಸ್​ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ 19 ಜನ ಸಜೀವನ ದಹನವಾದ ದುರಂತ ಕಳೆದ ವಾರ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

