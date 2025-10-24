ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!
ಕರ್ನೂಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರದ ಮನಸಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ಎಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸಾವು ತಮ್ಮ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಬಸ್ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಇಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ 12 ಮಂದಿ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 20 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕಾಶ್ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮರಳುವಾಗ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುವ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೇ ನಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ನ ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾರಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಾರಿದರು" ಎಂದು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು
ಆಘಾತ ಅಪಘಾತ ಎಂದ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್: ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪಘಾತ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ಈ ಅಪಘಾತ ಭಯಾನಕವಾದ್ದು ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ನಂಬರ್: ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿರಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಬಸ್ ಅಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾನಿಗೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: 08518-277305
ಕರ್ನೂಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 91211 01059
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ : 91211 01061
ಕರ್ನೂಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: 91211 01075
ಕರ್ನೂಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಸಹಾಯವಾಣಿ): 94946 09814, 90529 51010
