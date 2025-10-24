ETV Bharat / bharat

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

ಕರ್ನೂಲ್​ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

kurnool-bus-fire-survived-passenger-akash-told-horrific-accident-scene
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬಸ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
ಕರ್ನೂಲ್​ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರದ ಮನಸಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್​​ನ ಎಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸಾವು ತಮ್ಮ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್​ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಬಸ್​ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಇಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ 12 ಮಂದಿ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 20 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕಾಶ್​ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ್​ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್​​ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್​ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮರಳುವಾಗ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್​ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುವ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೇ ನಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಸ್​ನ ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾರಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಾರಿದರು" ಎಂದು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು

ಆಘಾತ ಅಪಘಾತ ಎಂದ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್​: ಕರ್ನೂಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪಘಾತ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​: ಈ ಅಪಘಾತ ಭಯಾನಕವಾದ್ದು ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ರೂಂ ನಂಬರ್​: ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿರಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್​ ಬಸ್​ ಅಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಹಾನಿಗೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ರೂಮ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಂಬರ್​ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: 08518-277305

ಕರ್ನೂಲ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 91211 01059

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ : 91211 01061

ಕರ್ನೂಲ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ: 91211 01075

ಕರ್ನೂಲ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಸಹಾಯವಾಣಿ): 94946 09814, 90529 51010

