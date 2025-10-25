ETV Bharat / bharat

ಕರ್ನೂಲ್​ ಬಸ್​ ದುರಂತ: ನಕಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಸ್​ ಚಾಲಕ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೀಗಿವೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆಗಳು!

ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ನ ಚಾಲಕ ನಕಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

KURNOOL BUS FIRE
ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2025 at 3:37 PM IST

ಕರ್ನೂಲ್​, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ 20 ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಸ್​ನ ಚಾಲಕ ಮಿರಿಯಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ನಕಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಂಪುಡಿ ಮಂಡಲದ ಒಪ್ಪಿಚರ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಈತ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​​ಗಳ ತಪಾಸಣೆ: ಕರ್ನೂಲ್​ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ಗಳ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಎಲ್‌ಬಿ ನಗರದ ಚಿಂತಲಕುಂಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತರ 4 ಬಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಿತಿಗಿಂತ 10-15 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಅನ್ನು ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್‌ಟಿಎ ತಂಡಗಳು ವಿಜಯವಾಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದವು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದ ಗಗನ್ ಪಹಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ 5 ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ನ ಕಿಟಕಿ ಮುರಿದಿದ್ದರೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

  • ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಅದರ ರಿವೀವ್​​ ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
  • ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬಸ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಬರ್ತ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಸ್ ನಿಂತಾಗ, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಸ್​​ನಿನಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ.
  • ಬಸ್‌ನ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ, ಚಾಲಕರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
  • ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡದರೆ ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು.

