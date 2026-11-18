ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್: ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಉಗ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಶರಣಾಗಲು ನಿರಾಕರಣೆ
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಗ್ರ, ಎಲ್ಇಟಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಲತೀಫ್ ಭಟ್ ಎಂಬಾತನಿಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 9:12 AM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ(ಎಲ್ಇಟಿ) ಸಂಘಟನೆಯ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಗ್ರ ಲತೀಫ್ ಭಟ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು, ಶರಣಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಆತ ಶರಣಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಮರ್ ನಿಸಾರ್ ದಾರ್ ಎಂಬ ಉಗ್ರನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾರು ಬೈಪಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉಗ್ರ ಲತೀಫ್ ಭಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ.
ನ.11ರಂದು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಟ್ ಮತ್ತು ದಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಖಚಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೇವ್ಸಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಂಗಲ್ಪೋರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಿಂದಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಉಗ್ರ ಭಟ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು, ಶರಣಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದವು. ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಉಗ್ರ ಶರಣಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಶುರುವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಲಯ ಪೊಲೀಸರು 'ಎಕ್ಸ್' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕುಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ದಾರ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದವು. ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಟ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಹಿಂದಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದವು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಭಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಾರ್ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಟ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ ವಾರ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಾಖೆಯಾದ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಟಿಆರ್ಎಫ್) ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಾರ್ ಎಂಬಾತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಈತ ಹಿಂದೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಕನಾಗಿದ್ದ. ಈತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
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