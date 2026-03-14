ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗೆ ₹2500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಕೆಟಿಆರ್ ಆರೋಪ
ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಚಿ ಸಚಿವ, ಬಿಆರ್ಎಸ್ ನಾಯಕ ಕೆ.ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 14, 2026 at 3:05 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿವಾಳಿಯಾದ, ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಬಿಆರ್ಎಸ್) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
✳️ రాష్ట్రంలో దిగజారిన శాంతిభద్రతలు మరియు రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న బినామీ వ్యాపారాల పైన కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి @AmitShah కు లేఖ రాసిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS— BRS Party (@BRSparty) March 13, 2026
♦️ రేవంత్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీ KLSR ఇన్ఫ్రాటెక్ కంపెనీ పైన నమోదైన కేసులో విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం… pic.twitter.com/fAEary1Nwm
ಕೆಟಿಆರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಂ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ "ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್" ಯೋಜನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ" ಎಂದು ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮ: "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 75 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಚಾತನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿಯಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
