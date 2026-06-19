ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದನು; ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು: ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 4:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಜಿಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 26ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬೆರಳಚ್ಚು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಡೇಟಾ - ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್, ಸಿಆರ್ಪಿಐ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇ-ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 2.0 ಮತ್ತು ಇ-ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ 2.0 ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಸಂಚಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೆರಳಚ್ಚು ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NAFIS) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ (ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2022ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
NAFIS ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕಬಹುದಾದ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ (ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2022, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನಿಖಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪುರಾವೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ NAFIS ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಡಿಜಿಪಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
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