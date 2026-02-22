ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

FOUR YOUTHS DIED IN ROAD ACCIDENT
ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಾರು (ಫೋಟೋ- Kota Rural Police)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 7:00 PM IST

ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಚಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಚೆಚಾಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ರೂಮ್​ನ ತಂಡವೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿತು. ಯುವಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಾಮಗಂಜ್ ಮಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆಚಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗೋದಾರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಪಘಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆಚಾಟ್ ಇಂಟರ್‌ಚೇಂಜ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ದೆಹಲಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಾಲಕ ಟ್ರಕ್ ಓವರ್​ಟೇಕ್​​ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾಹಿತಿ. ನಾಲ್ವರೂ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರತೆಗೆಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಾಮಗಂಜ್ ಮಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ-ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ, ಐವರು ಪೊಲೀಸರು ದುರ್ಮರಣ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ): ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ನಡುವೆ ಒಡಿಶಾದ ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 49 ರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ ಐವರು ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಡಿಶಾ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಭಕ್ತ ಮಿರ್ಧಾ, ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗಳಾದ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಭೋಯ್, ದೇವದತ್ ಸಹಾ, ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಧುರುವಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್‌ಐ ನಿರಂಜನ್ ಕುಜುರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

