ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಚಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾದ ಗುಜರಿ ಬಸ್!: ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡುವ ಹೈಟೆಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ
Library on Wheels: ಹಳೆಯ ಬಸ್ವೊಂದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ರೂಪ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಈ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 8:50 PM IST
ಕೋರ್ಬಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಹಳೆಯ ಬಸ್ಸೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಗುಜರಿ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಕೋರ್ಬಾದ ಪುರಸಭಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಬಸ್, ಹೊಸ ರೂಪ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬಸ್, ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಬಸ್ನ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತು, ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರ್ಬಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಹಳೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಕಪಾಟುಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಕೂಡುವ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಓದುಗರಿಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 'ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮರು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಬಸ್ ಸ್ಮೃತಿ ಉದ್ಯಾನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಹಲವು ಓದುಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್, ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
"ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಒಂದು ಬಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ವಿನೋದ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರ ದುಬೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೋರ್ಬಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಅಶುತೋಷ್ ಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಲು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 25-30 ಮಂದಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕುಳಿತರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಳೆದಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
"ಅತಿಯಾಗಿ Screen ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ (detoxifying) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದು, ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' (ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ) ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವೇ ವಿರಾಮ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇವಿಪಿಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಅವಂತಿಕಾ ಕೌಶಿಲ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ: ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ