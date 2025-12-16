ETV Bharat / bharat

ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು!

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮೊದಲ ರಾಮ್‌ಸರ್ ತಾಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮೊದಲ ರಾಮ್‌ಸರ್ ತಾಣ ಈ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Courtesy- Wetland Friends)
Published : December 16, 2025 at 5:17 PM IST

ಬಿಲಾಸ್ಪುರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ: ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮೊದಲ ರಾಮ್‌ಸರ್ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಯು ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ನಗರದಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಈಗ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 122 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು (Courtesy- Wetland Friends)

ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ರಾಮ್‌ಸರ್ ತಾಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯು ಜಲಾಶಯದ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಕೇದಾರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀಮಂತ ಜಲಚರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ​ರಾಮ್‌ಸರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ?: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಮ್‌ಸರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆದರ್ಶ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 122 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯ (Courtesy- Wetland Friends)

ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗಾರರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರ ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಪರಿಸರ (Courtesy- Wetland Friends)

ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಮ್‌ಸರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೊಪ್ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಹರೀಶ್ ನಿರ್ಮಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪಕ್ಷಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊಪ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಈಗ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

INTERNATIONAL IDENTITY
RESTING PLACE FOR FOREIGN BIRDS
FIRST RAMSAR SITE OF CHHATTISGARH
WHAT IS RAMSAR SITE
FIRST RAMSAR SITE CHHATTISGARH

