467 ವರ್ಷದ ಜಗನ್ನಾಥೋಟ ಪ್ರಭಾಲು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ!
17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ವತ್ಸಾವೈ ಜಗನ್ನಾಥೋಟ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ.
Published : January 16, 2026 at 12:39 PM IST
ಕೋನಸೀಮಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥೋಟ ಪ್ರಭಾಲು ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 476 ವರ್ಷಗಳ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾಲು ಉತ್ಸವವು ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಚರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾದ ಅಂಬಾಜಿಪೇಟ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಮೊಸಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥೋಟ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ವತ್ಸಾವೈ ಜಗನ್ನಾಥೋಟ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕನುಮ ದಿನದಂದು 11 ಏಕಾದಶಿ ರುದ್ರರನ್ನು ಒಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಭಾಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥತೋಟಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರಂನಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಪೆದಪುಡಿಯಿಂದ ಮೇನಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಇರುಸುಮಂಡದಿಂದ ಆನಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ವಕ್ಕಲಂಕದಿಂದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ನೆದುನೂರಿನ ಚೆನ್ನಮಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಕ್ಕಮಳದಿಂದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಭೋಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊಸಲಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಚೇನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಳಗುಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಂಗಲಕುರ್ರು ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗಾಲಕುರಿನಿಂದ, ಅಭಿನವ ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಲ್ಲೇಟಿಕುರುವು ಇರಲಿದೆ.
ಈ 11 ಏಕಾದಶಿ ರುದ್ರರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ದೈವಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಕೋನಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಲವಾರು ಟನ್ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕೌಶಿಕಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ. ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಗಂಗಲಕುರ್ರು ಮತ್ತು ಗಂಗಲಕುರ್ರು ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 300 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಗನ್ನಾಥೋಟ ಪ್ರಭಾಲು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೊನಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
