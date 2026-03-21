ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪಘಾತ: ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್​ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹು ಆಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

R.G. Kar Medical College and Hospital
ಆರ್ ಜಿ ಕಾರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
By PTI

Published : March 21, 2026 at 10:11 AM IST

1 Min Read
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಫ್ಟ್​ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆರ್ ಜಿ ಕಾರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹು ಆಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಮ್ ಡಮ್ ನಿವಾಸಿ ಅರೂಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಕಟ್ಟಡದ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಮುಂದುವರೆದ ತನಿಖೆ: ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವರದಿ: ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಟ್ರಾಮಾ, ಎದೆಯ ಗೋಡೆಯ ಸಂಕೋಚನ, ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಛಿದ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಬಹು ಮುರಿತಗಳಿಂದ ಸಾವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಮೊದಲೇ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನರಹತ್ಯೆ ವಿಭಾಗವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು ; 59 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ, ನಾಲ್ವರು ಕಣ್ಮರೆ

