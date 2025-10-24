ಇಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನವಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ: ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಅರಳಿದ 18 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಕೋಟೆ!
ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯುವಕರು ತಯಾರಿಸಿದ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 24, 2025 at 7:35 PM IST
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಕಣಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವು ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳವಾರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಮರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಕೋಟೆಯ 18 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಈಗ ಜನರನ್ನ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು (ಕಿಲ್ಲಾ) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಇಂತಹುದೇ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸತ್ಮರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕೋಟೆಯು ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಟ್ರಾಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 15 ಯುವಕರ ತಂಡವು ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ "ಈ ವರ್ಷ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಾಪ್ಗಡ್ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಇಂದಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯೇ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಅತಿಗ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೋಟೆಯು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರಾಠಾ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ, ರಾಜದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ಗಳ ಅರಮನೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ: ಜೀವ ಮಹಲ್, ಸೈಯದ್ ಬಂಡಾ ಮತ್ತು ರೈರಿ ಯುದ್ಧದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನರ ಮನ ಕದ್ದಿದೆ. ಇದು ಮರಾಠಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾಪನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೋಟೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಕೋಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ನಂತರವೂ ಸಂದರ್ಶಕರ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಮಂಗಳವಾರ್ ಪೇಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
