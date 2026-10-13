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5 ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ: ಗೆಳತಿಯನ್ನ ಜಲಪಾತದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ!

5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಜಲಪಾತದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

MAHARASHTRA MURDER CASE
ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಪಾದ್​​ ವಾದರ್,​ ಮೃತ ತರನ್ನಮ್​ ಬಶೀರ್​ ನಾಯ್ಕ್ (ETV Bharat/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2026 at 2:12 PM IST

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ಕೊಲ್ಹಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತವೊಂದರ ಬಳಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಐದು ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಪಾದ್​​ ವಾದರ್​ (25) ಮತ್ತು ತರನ್ನಮ್​ ಬಶೀರ್​ ನಾಯ್ಕ್​ (23) ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತರನ್ನಮ್​​ಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಶ್ರೀಪಾದ್​​ಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿತ್ತು. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಭುದರಗಢ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಟಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತರನ್ನಮ್​​​ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ​​ ಆಕೆಯನ್ನು ಜಲಪಾತದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಣಿವೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ನಾಪತ್ತೆ ನಾಟಕ: ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಶ್ರೀಪಾದ್​, ತರನ್ನಮ್​ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ. ತಾನು ಬೈಕ್​ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್​ ಚಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಬೋಲಿಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ತರನ್ನಮ್​ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಪಾದ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತರನ್ನಮ್ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರನ್ನಮ್ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ: ತರನ್ನಮ್ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GIRL PUSHED IN GORGE
ಜಲಪಾತದಿಂದ ಯುವತಿ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ
ಗೆಳತಿ ಕೊಂದ ಪ್ರೇಮಿ
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ
MAHARASHTRA MURDER CASE

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