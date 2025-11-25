ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಯ 137.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ: ಒಟ್ಟು 9.90 ಎಕರೆ 1,356 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್
ಕೊಕಪೇಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ - ಎಕರೆ ರೂ. 137.25 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯ ರೇಟ್
Published : November 25, 2025 at 8:15 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರುವವನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕರೆ ನೂರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತಿದೆ.
ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಡಿಪೇಟ್ ಮಂಡಲದ ಕೋಕಪೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯೋಪೋಲಿಸ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇ - ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (HMDA) ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಿದ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 137.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 239 ಮತ್ತು 240 ರ ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಲಯದ 17 ಮತ್ತು 18 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9.90 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಎಕರೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 137 ಕೋಟಿ ರೂ.: 18 ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ 5.31 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಎಕರೆಗೆ 137.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 17 ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ 4.59 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ 136.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. 9.90 ಎಕರೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,356 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು HMDA ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. MSN ಅರ್ಬನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ LLP 18 ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಜ್ರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ 17ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಯದುರ್ಗಂನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮ (ಟಿಜಿಐಐಸಿ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ 177 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ (ಕೆಪಿಎಚ್ಬಿ)ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ 100.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ; ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಎಂಡಿಎ ಇದೇ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು 100.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.6 ಎಕರೆ 362.70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇ - ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 87 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ, 9.90 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ 1,356 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಲೆ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.: ಈ ತಿಂಗಳ 28 ರಂದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 5 ರಂದು, HMDA ಉಳಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 19.08 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕೋಕಾಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 239 ಮತ್ತು 240 ರಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15, 16, 19, ಮತ್ತು 20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು 99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಕಾಪೇಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಲ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 116,117 ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸೈಟ್-2 ರಲ್ಲಿನ 1.98 ಎಕರೆ ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೆಲೆ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.