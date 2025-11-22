ETV Bharat / bharat

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ದುರಂತ: ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್​ ನಮನ್ಶ್; ಪತ್ನಿಯೂ ಏರ್​ಫೋರ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ

ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲಟ್ ಯಾರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

know who was naman syal, the pilot who died in tejas fighter jet crash during dubail air show
ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಕ್ಷಣ, ಪೈಲಟ್​ ನಮನ್ ಸ್ಯಾಲ್ (PTI And ETV Bharat Himachal Pradesh)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 10:27 AM IST

ಕಾಂಗ್ರಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪೈಲಟ್​​​ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಪೈಲಟ್​ ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೈಲಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಮನ್ಶ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗ್ರೋಟಾ ಬಾಗ್ವಾನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟಿಯಾಲ್ಕಡ್ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದರು. ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷದ ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕ್ಷಣ (PTI)

ನಮನ್ಶ್ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪಟಿಯಾಲ್ಕಡ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪಟಿಯಾಲ್ಕಡ್ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೀರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ಪತ್ನಿಯೂ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ: ನಮನ್ಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಯಾಲ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗ್ರೋಟಾ ಬಾಗ್ವಾನ್‌ನ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಮುನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೈಲಟ್​ ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ (ETV Bharat Himachal Pradesh)

ನಮನ್ಶ್ ಅವರಿಗೆ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಪೈಲಟ್ ಮರಣದಿಂದ ಅವರ ಗ್ರಾಮವಾದ ಪಟಿಯಾಲ್ಕಡ್ ಶೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗ್ರೋಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮನ್ಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನಮನ್ಶ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವು ಭಾನುವಾರ ನಾಗ್ರೋಟಾಗೆ ತಲುಪಬಹುದು - ಮುನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಎಸ್‌ಡಿಎಂ, ನಾಗ್ರೋಟಾ ಬಾಗವಾನ್

ಸಿಎಂ ಸಂತಾಪ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ತಮ್ಮ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುತ್ರ ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಸಮರ್ಪಿತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೈ ರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗ್ರೋಟಾದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುತ್ರ ನಮನ್ಶ್ ಸಯಾಲ್ ಅವರ ಸಾವು ತೀವ್ರ ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಭರವಸೆಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈ ಏರ್‌ಶೋದಲ್ಲಿ HAL ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಪೈಲಟ್​ ದುರ್ಮರಣ

