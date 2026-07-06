ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಯಾರಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 6, 2026 at 3:52 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಜ್ಮೀರ್-ಜೈಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿಯ ಗಂಗ್ವಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈಗ, ಭೇಟಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿವರಗಳು ಸಹ ಹೊರ ಬಂದಿವೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರ ಸಂಘವು 2026 ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಜೂನ್ 1 ರಂದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪುಷ್ಕರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಅವರು ಗಂಗ್ವಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು, ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಚಾಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ: ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಚಾಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪೂರೈಸುವ ಚಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
गत माह राजस्थान दौरे पर पधारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने यहां बसों की बॉडी बनाने वालों से बात की और उनकी खूबियों तथा समस्याओं को जाना।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2026
आप भी देखिए ये दिलचस्प बातचीत:https://t.co/Bh8jLzSRqi
ಸರ್ಕಾರ ವೋಲ್ವೋವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರೊಬ್ಬರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವೋಲ್ವೋವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೋಲ್ವೋ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ, ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳಿಲ್ಲ; ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಉದ್ಯಮವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಸ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
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